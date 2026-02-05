O pai do influenciador Francisco Aguiar chegou ao 10º dia internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular de Palmas. Segundo Francisco, Antônio Lisboa, conhecido como “Seu Boinha”, apresentou melhora após receber a unção de um padre no leito do hospital. A notícia foi compartilhada com os seguidores no Instagram oficial do influenciador. No post, ele também pediu orações pela saúde do pai.\n“Seu Boinha” foi trazido para Palmas para tratar uma hidrocefalia (acúmulo de líquido no cérebro, que aumenta a pressão interna), mas o quadro de saúde piorou após o procedimento. Francisco Aguiar informou, em uma rede social, que, no boletim médico mais recente, o estado evoluiu de grave para gravíssimo.\nA visita do padre Frei Lucas aconteceu na noite desta quarta-feira (4). O religioso falou sobre o significado do gesto. “A Unção dos Enfermos é um dos sete sacramentos da Igreja e serve como uma forma de fortalecer o fiel na hora da enfermidade. Não significa necessariamente que a pessoa esteja morrendo; é um auxílio espiritual para que ela possa enfrentar a doença com a fortaleza da fé”, esclareceu.