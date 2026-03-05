Influenciador preso em Porangatu (Divulgação/Polícia Civil)\nUm influenciador foi preso em Porangatu, no norte goiano, suspeito de promover rifas ilegais nas redes sociais. Segundo a Polícia Civil (PC), o homem incentivava os seguidores a comprarem cotas cuja premiação seria veículos e valores em dinheiro. O investigado teria feito ao menos cinco rifas e, com elas, lucrado cerca de R$ 654 mil.\nVisto que o nome do suspeito não foi divulgado, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele até a última atualização desta reportagem.\nA prisão do influenciador ocorreu na última segunda-feira (2). Os policiais também fizeram diligências pela cidade, mas não localizaram o carro e a moto anunciados nas rifas. Conforme a PC, é possível que os veículos tenham sido escondidos com a ajuda de terceiros.\nOperação investiga esquema de lavagem de R$ 217 milhões e mira mãe de influencer no Tocantins; veja o que se sabe