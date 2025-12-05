Vistoria realizada pelo MPE (Francisca Coelho/ MPTO)\nInfiltrações, mofo, superfícies danificadas e climatização inadequada foram identificadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Araguaína. A situação foi confirmada após uma vistoria do Ministério Público do Estado (MPE), que recomendou à Secretaria Estadual da Saúde (SES) e ao Hospital Instituto Sinai Araguaína que sejam sanadas irregularidades no funcionamento da UTI.\nOs problemas foram detectados pela 5ª Promotoria de Justiça de Araguaína, em dezembro de 2024. Durante uma segunda inspeção, em 2025, também conduzida pela equipe técnica da própria SES, confirmou-se que os problemas se agravaram.\nA SES afirmou que adotou as providências cabíveis, além de mobilizar equipes técnicas de Palmas para realizar verificação in loco na unidade do Instituto Sinai, em Araguaína (veja íntegra da nota abaixo).