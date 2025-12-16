Lideranças indígenas do povo Kanela do Tocantins conquistaram a demarcação de reserva em Lagoa da Confusão, região central do estado. A medida foi realizada pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), vinculada ao Ministério dos Povos Indígenas (MPI).\nConforme a Secretaria de Estado dos Povos Originários e Tradicionais (Sepot), para a demarcação foi realizada uma perícia antropológica de identificação e possível proposta de delimitação do território. Além disso, houve uma ação do Tribunal de Justiça com a participação da Sepot e da Funai, no Fórum de Araguaçu.\nAo todo, 485 indígenas foram relacionados durante um estudo antropológico, no qual foram identificados 20 troncos familiares, com 156 famílias pertencentes à etnia Kanela do Tocantins.\nServiço público: mesmo com crise de pessoal, Polícia Civil tem delegados e investigadores cedidos