Weslen Pereira Karaja, de 33 anos, preso por suspeita de matar Sonia Ferreira de Castro, de 57 anos, foi capturado por indígenas logo após o crime. A vítima era proprietária de uma pousada na Ilha do Bananal, em Formoso do Araguaia, e morreu após ser esfaqueada.\nO crime aconteceu na madrugada de sexta-feira (12). Populares relataram que o homem estava embriagado no momento do homicídio. O JTO não conseguiu contato com a defesa do suspeito.\nSegundo informações do boletim de ocorrência, após o homicídio, o suspeito foi levado para um hospital em São Miguel do Araguaia (GO), junto com o corpo da vítima. No hospital, Weslen chegou a ser agredido por populares e precisou de atendimento médico.\nA Polícia Militar foi acionada e conseguiu conter as agressões.\nApós receber atendimento, o suspeito foi apresentado à Delegacia de Polícia Civil de Araguaçu, região sudoeste do Tocantins, junto com a arma utilizada no crime.