A família do indígena Tales Karajá faz buscas por ele há sete dias. O homem foi visto pela última vez quando estava em uma embarcação no Rio Araguaia, na segunda-feira (1º), quando saiu com destino a Luciara (MT).\nTales mora na Terra Indígena Xambioá, no Tocantins. As buscas são feitas por parentes e por equipes do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, na região da Ilha do Bananal.\nA embarcação de Tales foi encontrada ainda na terça-feira (2), às margens do rio, com o motor acoplado e sem combustível. Os bombeiros também identificaram vestígios de pegadas em ilhas próximas, o que indica que o indígena pode ter seguido por terra em direção à Ilha do Bananal, no Tocantins.\nSegundo os parentes, Tales possui um histórico de crises convulsivas, o que levanta a suspeita de que ele possa ter caído na água ou sofrido uma crise.