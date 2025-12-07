O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve condenação de município o ao pagamento de 50 mil reais a uma criança que se acidentou em área de obra da escola e ficou com cicatriz permanente no rosto. O entendimento foi no sentido de que a supervisão falhou ao permitir que o menor acessasse o local restrito.\nO menino, de oito anos de idade, entrou na área sinalizada da obra e, depois de se apoiar num tapume, acabou atingido por uma telha de zinco no rosto. Ele sofreu diversos ferimentos e precisou levar pontos, tendo ficado com uma cicatriz permanente no rosto.\nO município foi condenado a pagar 30 mil reais por danos estéticos e 20 mil por danos morais, além de 345,99 por danos materiais. O município, no recurso, alegou culpa exclusiva da criança, que não respeitou a sinalização da área e manipulado materiais da obra. Mas a decisão foi mantida.