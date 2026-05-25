Deputados propõem endurecer punições para infrações de trânsito em todo o país (Weimer Carvalho/O Popular)\nO Tocantins registra crescimento nos custos de seguros, impulsionado principalmente pelo aumento de colisões contra postes de energia elétrica, além de casos de roubo, furto e outras ocorrências, revela Confederação Nacional das Seguradas (CNseg).\nDados da CNseg mostram que, entre janeiro e fevereiro de 2026, o setor de seguros pagou cerca de R$ 29,8 milhões em indenizações no estado, um aumento de 10,1% em relação ao mesmo período de 2025.\nSegundo a Secretaria de Segurança Pública, foram registrados 119 acidentes de trânsito nos dois primeiros meses do ano, com Palmas liderando o número de ocorrências. Acidentes desse tipo contribuem diretamente para o aumento do valor dos seguros, que reflete não apenas danos materiais, mas também a frequência de roubos, furtos e outras ocorrências.