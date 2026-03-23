-Acidente energia Marianópolis (1.3388780)\nApós falta de energia e incêndio em padrões de energia em Marinópolis, clientes são ressarcidos por danos elétricos, informa Energisa. A concessionária afirma que todos os 21 clientes já entraram com processo de ressarcimento e alguns já até finalizaram o processo, porém os quantitativos não foram informados (veja vídeo acima).\nVeja reportagem no JA2: Explosões em padrões e postes de energia causam transtornos em Marianópolis\nMoradores de Marianópolis presenciaram, na última quarta-feira (18), o pavor do incidente que causou falta de energia para boa parte do município. Durante uma manutenção programada pela Energisa, o retorno da rede elétrica não ocorreu conforme o esperado.\nEm nota, a empresa informa que a causa foi uma interferência externa de outra empresa de energia, cujo nome não foi divulgado (confira a nota na íntegra no final da matéria).