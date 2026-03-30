Sede da Energisa Tocantins em palmas (Djavan Barbosa/Arquivo JTo)\nPrejuízos causados após a religação de energia em Marianópolis geram dúvidas sobre o ressarcimento de danos elétricos. Incêndios em relógios e padrões de energia teriam sido causados por interferência externa de uma empresa de internet. Segundo a Energisa, as providências estão sendo adotadas, e a empresa entrou em contato diretamente com cada cliente (veja vídeo no final da reportagem).\nVeja reportagem no JA2: Explosões em padrões e postes de energia causam transtornos em Marianópolis\nA Energisa informou, ao Jornal do Tocantins, em matérias anteriores, que 21 residências haviam sido afetadas pelo incidente. A empresa, atualmente, não confirmou o número e também não esclarece sobre o total de unidades consumidoras afetadas e ressarcidadas, apresentando apenas que 98% dos clientes já concluiram o processo.