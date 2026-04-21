Uma carreta pegou fogo na manhã desta terça-feira (21), feriado de Tiradentes, na rodovia TO-222, entre o distrito de Novo Horizonte e o município de Aragominas, no norte do Tocantins. O Corpo de Bombeiros informou que a ocorrência segue em andamento.\nDe acordo com informações de motoristas que passavam pelo local, o veículo de carga acabou rapidamente tomado pelas chamas e ficou praticamente destruído pelo incêndio.\nFogão com identificação de patrimônio público em chácara ligada ao governador no TO\nDiretora alvo de polêmica por fala sobre autismo volta ao cargo por decisão judicial em Gurupi\nDelegado é proibido de atuar contra advogada em Cocalzinho de Goiás\nUm vídeo gravado por um condutor que trafegava pela rodovia mostra a carreta completamente em chamas às margens da pista. As imagens registram a intensidade do fogo e a destruição do veículo.