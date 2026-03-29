Um caminhão carregado com 28 toneladas de carne congelada foi destruído por um incêndio na tarde deste sábado (28), na BR-153, próximo a Aliança do Tocantins. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma falha mecânica no veículo teria dado início às chamas. Apesar da gravidade, ninguém ficou ferido.\nO motorista relatou ao Corpo de Bombeiros que o fogo começou na região do motor e se espalhou rapidamente pela cabine, atingindo posteriormente a carga. O veículo havia saído de Paraíso do Tocantins e seguia para Santos (SP).\nViatura da PM atinge árvore, policiais ficam feridos e caso será apurado em Miracema do Tocantins\nTragédia na BR-153: acidente entre moto e carro mata casal em Araguaína\nMotociclista morre em acidente com ônibus na BR-235 em Pedro Afonso\nAntes da chegada dos bombeiros, a Defesa Civil de Aliança realizou o combate inicial com um caminhão-pipa de cinco mil litros de água. Os militares assumiram a ocorrência na sequência, finalizando a extinção do fogo e realizando o rescaldo do caminhão.