Um incêndio de grandes proporções atingiu a região do Jalapão e causou a destruição de grande parte de um campo de capim dourado. O fogo se aproximou do Quilombo Mumbuca, em Mateiros.\nVeja no JA 1ª Edição:Incêndio de grande proporção atinge Parque do Jalapão\nO capim dourado é matéria-prima para a confecção de artesanato, de onde vem grande parte da fonte de rede dos moradores da comunidade. De acordo com a informação de moradores, o fogo começou na quinta-feira (4), e uma fumaça escura encobriu o céu na região.\nOs moradores também explicaram que uma equipe de brigadistas do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) atuou no combate e conseguiu conter o fogo.\nA brigada municipal informou que o fogo apareceu por imagens de satélite a equipe foi acionada. Mas como a distância até o local é de aproximadamente 80 km de Mateiros. Com uma estrada em péssimas condições, quando os brigadistas chegaram o fogo já havia consumido parte do capim dourado do campo.