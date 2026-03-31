Implanon, método contraceptivo, tem duração de três anos (Divulgação/Semus Palmas)\nO Implanon, método contraceptivo com duração de três anos, tem previsão de oferta pelas Unidades de Saúde da Família (USFs) a partir de maio deste ano. O método, considerado uma tecnologia inovadora, está em fase de implementação, afirma a Prefeitura de Palmas.\nDe acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), o contraceptivo é destinado a mulheres em idade reprodutiva entre 14 e 49 anos. A prioridade, em um primeiro momento, é o público adolescente, conforme diretrizes do Ministério da Saúde (MS).\nA Prefeitura de Palmas afirma que profissionais estão sendo devidamente capacitados para garantir um atendimento seguro e qualificado à população. A expectativa é que o Implanon seja implantado gradualmente, conforme a capacitação dos profissionais.