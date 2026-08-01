José Adriano Jayme caiu de uma grande altura ao tentar instalar a última das três bandeiras da Santíssima Trindade nos picos (Yan Damaceno)\nO imperador da Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis, José Adriano Pompeo de Pina Jayme, de 56 anos, caminhou 20 km e morreu após cair do terceiro pico do Morro dos Pireneus, em Pirenópolis, no Entorno do Distrito Federal, ao colocar uma das tradicionais bandeiras da Festa em Louvor à Santíssima Trindade dos Pireneus, segundo a família.\nAo POPULAR, a família informou que José Adriano havia percorrido cerca de 20 quilômetros a pé pela estrada do Parque Estadual dos Pireneus até chegar aos Três Picos. Ele conseguiu instalar as bandeiras nos dois primeiros picos e, ao tentar colocar a última, no terceiro, caiu de uma grande altura. Os filhos estavam no local e presenciaram o acidente, conforme os parentes.