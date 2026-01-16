A Marinha do Brasil esclareceu que não possui competência sobre a gestão operacional ou concessão do serviço de travessia entre Gurupi e Peixe. Em nota enviada ao Jornal do Tocantins, o Comando do 7º Distrito Naval explicou que sua atuação limita-se à fiscalização da segurança da navegação e à salvaguarda da vida humana nos rios.\nO posicionamento da Autoridade Marítima surge após denúncias de moradores sobre a demora no serviço. Usuários relatam esperas de até uma hora para concluir um trajeto de poucos minutos. O impasse envolve a Prefeitura de Peixe e o Governo do Tocantins, que divergem sobre quem deve administrar a balsa operada pela empresa Pipes Empreendimentos LTDA.\nPrefeitura de Peixe e Governo do Tocantins divergem sobre balsa que opera com atrasos\nEspera de até uma hora na balsa entre Gurupi e Peixe gera reclamações de usuários