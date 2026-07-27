O sonho da dignidade no campo transformou-se em uma espera angustiante e perigosa para 89 famílias selecionadas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Projeto de Assentamento (PA) Morrinhos. Localizada entre Pequizeiro e Couto Magalhães, no noroeste do estado, a área da Fazenda Morrinhos e Jacú permanece sob o domínio de ocupantes irregulares, enquanto os beneficiários legítimos enfrentam ameaças e vivem em condições precárias fora de suas terras.\nRegivaldo Lopes da Silva, de 45 anos, lavrador e presidente da associação local, descreve um cenário de "decadência" para quem aguarda a posse oficial. "Muitas famílias vieram de longe e agora moram como podem: de aluguel, de favor ou pulando de um trabalho temporário para outro. Estão desprovidas de qualquer amparo municipal", desabafa o líder comunitário.