Imagens feitas pela Polícia Civil (PC) mostram o empresário Dyogo Hilario Tocafundo, de 46 anos, pai da influenciadora Duda Freire, entregando drogas escondidas em marmitas. Segundo a polícia, o empresário era dono de um restaurante em Goiânia e usava o lugar como fachada para o tráfico de drogas. Ele foi preso no dia 26 de fevereiro no Setor Marista, na capital.\nAs imagens que foram feitas em 2023 pela PC e obtidas pela TV Anhanguera, mostram o empresário no restaurante que, segundo as investigações, seria usado para entregar drogas em bairros nobres de Goiânia.\nSegundo informações obtidas pela TV Anhanguera, o comerciante se aproveitava do delivery de marmitas para entregar cocaína. O delegado Hudson Benedetti disse que, mesmo com entregadores, o empresário fazia algumas entregas pessoalmente, e isso acabou chamando atenção dos policiais.