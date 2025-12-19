-VÍDEO DEPOIS DE ROMPIMENTO DE REPRESA (1.3352285)\nO rompimento da barragem de uma Central Geradora Hidrelétrica (CGH) particular no município de Ponte Alta do Bom Jesus, no sudeste do Tocantins, deixou um cenário de devastação, segundo autoridades do município. O fluxo foi para o rio Ribeirão Bonito, que teve o nível elevado, ameaçando moradores ribeirinhos, pontos turísticos e até o tráfego na rodovia TO-110.\nSegundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Turismo e Cultura, Natalício Torres da Silva, a água da represa ainda está descendo, por isso os danos serão avaliados pelas autoridades posteriormente.\nLá realmente desceu toda a água, toda a avalanche, que a gente ainda vai ver o que vai causar. Esses ribeirinhos plantavam ali na beira, fazia plantio para a sobrevivência deles. Então isso foi tudo alagado e a gente não sabe o tanto de lama porque a água ainda está descendo. O impacto ambiental foi muito grande. Estive no local e foi devastador mesmo, dá tristeza de se ver", comentou.