Palmas é o próximo destino da peregrinação nacional com a imagem de São Miguel Arcanjo, que deve chegar à capital nesta sexta-feira (5). A imagem oficial será trazida pelo Instituto Hesed, responsável pela romaria no Brasil.
A programação está prevista para iniciar por volta das 20h30, com a chegada da imagem na Catedral de Palmas, localizada na Praça dos Girassóis, no centro da capital. Segundo o Instituto Hesed, será realizada uma vigília em colaboração com as paróquias anfitriãs da Catedral. A chegada da imagem também vai contar com shows, missas, terço e rosário (veja a programação completa abaixo).
A vígilia representa um dos momentos mais aguardados e marca o período de 40 dias de oração, penitência e reflexão para os fiéis católicos durante a Quaresma de São Miguel.