Uma igreja em Goiânia está fazendo uma "maratona" de oração. Segundo a assessoria da God Provider, localizada no Setor Bela Vista, os fiéis da igreja estão há cerca de 130 dias orando sem parar em um projeto chamado "Torre de Oração". .\nSegundo Daniela Monteiro, líder da comunicação da igreja, a campanha começou no dia 1º de setembro de 2025 e, desde então, sempre há alguém na "torre" para orar. "Não fechamos nem no Natal, nem no Ano Novo, sempre tem alguém lá", relatou.\nPara isso, ela explica que existe um cronograma de orações, escala de horários e até mesmo um mural onde são colocados pedidos e testemunhos, para motivar os fiéis durante as orações. Segundo Daniela, o projeto tem 170 pessoas ativas, que vão à igreja semanalmente para orar.\nDaniela conta que a igreja existe há 20 anos e sempre faz uma campanha de oração de 40 dias, que termina no dia 10 de outubro e funciona das 8h às 18h. Neste ano, os organizadores decidiram estender o período para 24 horas.