Estudantes que concluirão o ensino fundamental em 2026 já podem se inscrever no processo seletivo do Instituto Federal do Tocantins (IFTO) para cursos técnicos integrados ao ensino médio. Ao todo, a instituição oferece 1.735 vagas distribuídas entre 15 cursos em 11 unidades acadêmicas.\nAs inscrições seguem abertas até 20 de agosto e devem ser realizadas pelo Portal do Candidato. Para participar, o estudante precisa preencher os dados solicitados e selecionar a opção referente ao Edital 70/2026/REI/IFTO – Ensino Médio Integrado.\nA inscrição será confirmada após o pagamento da taxa de R$ 20. Os pedidos de isenção podem ser feitos até 6 de agosto. Para obter o benefício, o candidato deve apresentar a documentação exigida no edital, conforme a modalidade escolhida.\nAs provas serão aplicadas em 27 de setembro nos 11 municípios que oferecem vagas nesta edição do processo seletivo. As informações sobre os locais e demais orientações para a realização dos exames serão divulgadas em 21 de setembro na página do processo seletivo.