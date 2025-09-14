-Atropelamento de idoso (1.3312280)\nUm idoso, de 63 anos, morreu atropelado por uma caminhonete em Paraíso do Tocantins, região centro-oeste do estado. Segundo a Polícia Militar, a vítima teria perdido o controle da bicicleta que conduzia e caído no chão.\nO acidente aconteceu na noite deste sábado (13), na Avenida Bernardo Sayão. A vítima foi identificada como Itamar Pereira dos Santos, conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP). Imagens de câmeras de segurança mostram o momento do atropelamento, após vítima cair no chão depois de bater em carreta estacionada (veja vídeo acima).\nDe acordo com a PM, após a queda, o motorista da caminhonete fugiu do local sem prestar socorro e, até a publicação desta reportagem, ainda não havia sido identificado.\nJacaré-açu de mais de 2 metros morre atropelado na BR-242; vídeo