O idoso Nivaldo Ruiz, de 83 anos, passou pela quarta cirurgia em um intervalo de dez dias nesta segunda-feira (5), em Palmas. A nova intervenção médica ocorreu após o idoso sofrer um ataque de um cão da raça pitbull no dia 25 de dezembro de 2025, na Quadra 606 Sul, no momento do desembarque da vítima de um carro com a família após uma celebração de Natal.\nDe acordo com informações apuradas pelo g1, o procedimento ocorreu às 8h e focou na limpeza dos ferimentos. A neta da vítima, Lorena Ruiz, explicou que a condição de saúde do avô requer cuidados específicos devido à diabetes.\nAgora a família aguarda a liberação de um curativo a vácuo para auxiliar na recuperação do braço atingido, o que pode reduzir a necessidade de futuros enxertos de pele.\nNivaldo Ruiz segue internado e sente dores constantes na região das mordidas. A previsão de alta hospitalar depende da evolução do quadro após a instalação do equipamento de sucção.