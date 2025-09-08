O acidente aconteceu por volta das 8h deste domingo (8), no setor Jardim Aureny IV (Sou de Palmas/ Reprodução)\nUm idoso de 68 anos morreu após ser atropelado por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), enquanto atravessava uma faixa de pedestres na região sul de Palmas. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.\nO caso aconteceu por volta das 8h deste domingo (7), no setor Jardim Aureny IV. A vítima foi identificada como Severiano da Silva, de acordo com a SSP. As causas do acidente não foram divulgadas.\nPor meio de nota, a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) lamentou a morte da vítima e informou que a própria equipe do Samu chegou a prestar os primeiros atendimentos ao idoso ainda no local. Além disso, o órgão disse que irá instaurar um processo administrativo para apurar detalhadamente as circunstâncias do ocorrido. (Veja nota completa abaixo)