Hospital Geral de Palmas (Djavan Barbosa/Arquivo JTo)
A recusa do Instituto de Medicina Legal (IML) em recolher o corpo de um idoso morto no Hospital Geral de Palmas levou o Ministério Público do Tocantins (MPTO) a acionar a Justiça com pedido de liminar neste sábado (3).
Antônio Rodrigues de Souza, de 80 anos, faleceu na sexta-feira (2) e permaneceu no necrotério do hospital, evidenciando falhas na atuação do Estado diante de um serviço essencial.
De acordo com o promotor Paulo Alexandre Rodrigues de Siqueira, o IML alegou problemas técnicos na câmara fria de Palmas para não aceitar o corpo.
O documento, ao qual o Jornal do Tocantins teve acesso, aponta que o cadáver ficou mais de 12 horas sem refrigeração adequada, o que gerou risco sanitário e violação à dignidade humana.