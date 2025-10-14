Um idoso de 71 anos morreu após bater a moto que pilotava em uma ambulância. O acidente aconteceu em uma estrada vicinal na zona rural de Peixe, no sul do estado, na madrugada desta terça-feira (14) e a vítima foi identificada como Silvio de Farias Campos.\nDe acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista da ambulância relatou que iria buscar um paciente e quando passou pela estrada na região da Lagoa do Romão, por volta das 5h45, foi surpreendido pela moto que andava no sentido contrário.\nCom o impacto, o idoso que estava na moto sofreu ferimentos graves e a própria ambulância o levou ao hospital de Peixe, depois que o motorista prestou os primeiros socorros.\nPela gravidade, Silvio precisou ser levado para o Hospital Regional de Gurupi (HRG), onde acabou morrendo.\nA Polícia Militar foi informada que por causa da necessidade de conduzir a vítima ao hospital, e pela ambulância ser a única que atende a Unidade Básica de Saúde (UBS) da Lagoa do Romão, o local do acidente foi descaracterizado. A Perícia chegou a ser acionada, mas não esteve no local pela ausência de elementos para análise do local do acidente.