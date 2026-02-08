Um ataque de abelhas deixou um idoso morto e outras duas pessoas feridas no povoado Brejão, em Araguaína, norte do Tocantins. A vítima, identificada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) como Gregório Alves Paranhos, tinha 81 anos. O caso foi registrado na última sexta-feira (7).\nO Corpo de Bombeiros atendeu à ocorrência. Segundo a corporação, três pessoas foram atacadas pelas abelhas. O idoso de 81 anos foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Uma mulher de 43 anos e um homem de 46 também foram levados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Araguaína. Os nomes não foram divulgados e, por isso, o JTO ainda não conseguiu atualizar o estado de saúde das duas vítimas.\nRei Momo e Rainha do Carnaval são eleitos em Gurupi; conheça os ganhadores\nTemporal causa estragos em abrigo de cães em Palmas; Inmet alerta para chuvas intensas no fim de semana