Um idoso de 65 anos foi preso enquanto transportava esmeraldas e piritas - mineral conhecido como 'ouro de tolo' - na TO-080, em Paraíso do Tocantins. O flagrante aconteceu durante um bloqueio policial feito na região. Na delegacia, a autoridade policial não identificou situação em flagrante e o idoso foi liberado. O caso foi encaminhado para a Polícia Federal.
A Polícia Militar apreendeu 105 quilates de esmeralda e 163 gramas de piritas. Segundo a PM, a apreensão causou um prejuízo estimado de R$ 25 mil à atividade ilegal.
O nome do suspeito não foi divulgado, por isso o JTo não conseguiu contato com a defesa dele.