-Idoso é morto e tem corpo levado em carrinho de mão em Goiás (1.3338978)\nUm idoso de 86 anos foi morto e teve o corpo levado em um carrinho de mão pela cidade de Brazabrantes, na região Metropolitana de Goiânia. Um vídeo de câmera de segurança (veja acima), obtido pela TV Anhanguera, mostra um homem empurrando o carrinho por uma rua na madrugada de terça-feira (18).\nSegundo apurou o repórter Henrique Ramos, o corpo de Irani Gomes foi encontrado em uma região de mata. A suspeita da polícia é que ele foi assassinado por três homens na sua casa. Eles teriam lhe roubado o celular.\nPor enquanto, nenhum suspeito foi preso e a polícia, a partir das imagens, busca identificar os criminosos.\nMinistério Público identifica sobrepreço e recomenda suspensão de contrato da Câmara de Alvorada\nJustiça mantém condenação de R$ 370 mil a faculdade por assédio moral contra professores