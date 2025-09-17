O lavrador Raimundo de Sousa Rocha, de 63 anos, acusado de tentar matar a ex-companheira a pauladas foi condenado a 20 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado, em um contexto de violência doméstica. Ele enfrentou júri popular na Comarca de Augustinópolis nesta terça-feira (16).\nO crime aconteceu em Augustinópolis, no Bico do Papagaio, no dia 17 de fevereiro de 2013 e até hoje, a vítima tem marcas da agressão. De acordo com o processo, a mulher estava dormindo com o neto quando foi atacada com um pedaço de pau pelo ex-companheiro.\nO JTo pediu posicionamento à defesa do condenado, mas não houve retorno até a publicação desta matéria. A decisão cabe recurso.\nMesmo separados, Raimundo ainda morava na casa da vítima, mesmo contra a vontade dela. No dia do crime, ele esperou que a filha dela saísse com o namorado para poder atacá-la.