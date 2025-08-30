Um idoso de 60 anos foi condenado a mais de 14 anos de prisão pela tentativa de feminicídio da namorada, em Pium, na região oeste do estado. O homem causou um acidente usando uma caminhonete e tentou atropelar a vítima, que estava de moto.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Homem que tentou atropelar e matar ex-namorada é condenado há 14 anos de prisão\nDe acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a 57ª Delegacia de Polícia investigou o crime que aconteceu em novembro de 2024. O idoso foi preso em dezembro do mesmo ano e o julgamento pelo Tribunal do Júri ocorreu nesta sexta-feira (29), em Paraíso do Tocantins.\nO nome do homem não foi divulgado e o JTo não conseguiu contato com a defesa dele até a publicação desta reportagem.\nConforme o processo, a investigação da polícia descobriu que o réu não aceitava o fim do relacionamento com a vítima. A delegada Jeannie Daier de Andrade explicou que ele simulou um acidente ao tentar atingir a vítima e a amiga dela, que estavam de moto.