Um idoso de 75 anos foi encontrado morto em um apartamento em Palmas. Segundo a Polícia Civil, a suspeita é que a morte tenha sido provocada por um acidente doméstico.
Veja vídeo no JA 2ª Edição: Corpo de idoso é encontrado dentro de apartamento em quadra da região central de Palmas
O caso foi registrado neste domingo (31), em um condomínio na quadra 306 Sul. A vítima foi identificada como Sebastião da Fonseca Santos.
A Polícia Militar foi chamada e isolou o local. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) confirmou o óbito da vítima.