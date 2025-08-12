O corpo do idoso de 62 anos que havia desaparecido em Colinas do Tocantins foi encontrado às margens da BR-153, trecho que fica na cidade. A vítima foi identificada como Luiz Pereira Gomes. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o corpo estava em estado avançado de decomposição.\nSegundo a irmã do idoso, Maria Rosilene Gomes, ele desapareceu no dia 4 de agosto depois que saiu de casa. Luiz morava com um sobrinho e uma irmã e costumava sair para andar pelo setor, mas sempre voltava.\nEstamos inconformados com a forma como ele morreu, procuramos tanto por ele, dia e noite, e infelizmente quando encontraram ele foi sem vida, uma tristeza muito grande".\nGêmea morre esperando cirurgia cardíaca em maternidade de Palmas e família cobra resposta: 'Tinha esperança', diz avó\nIrmã de brigadista do Ibama morto a tiros na porta de casa pede justiça após um ano do crime: 'Estamos incompletos'