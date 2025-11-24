Um homem de 75 anos morreu após um acidente envolvendo duas motos no setor Santa Rita, em Augustinópolis. Segundo a Polícia Militar, o outro motociclista fugiu do local e ainda não foi localizado. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que as motos batem no cruzamento de uma rua.\nO acidente foi registrado no domingo (23), por volta das 12h50. A vítima foi identificada como João Nonato da Costa.\nVeja vídeo no g1 Tocantins: Motociclistas batem em cruzamento em Augustinópolis\nSegundo a Secretaria de Segurança Pública, o idoso foi socorrido e levado para o Hospital Regional de Augustinópolis, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Uma equipe do IML de Araguatins foi chamada para recolher o corpo.\nO acidente aconteceu no cruzamento com a Rua São José, quando a vítima acabou colidindo com outro motociclista.