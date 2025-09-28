Um idoso de 72 anos morreu em um acidente de trânsito na BR-010, no trecho que fica na zona rural de Santa Maria, na região norte do estado. A Polícia Militar informou que o carro que a vítima dirigia tinha sinais de capotamento. Uma enfermeira da cidade conformou a morte no local.\nO caso foi registrado na tarde de sábado (27), a 4 km da cidade de Santa Maria. A vítima foi identificada como Antonio Lobo Vilanova.\nA Polícia Militar informou que isolou a área e acionou a Perícia Técnica e o Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos procedimentos legais. O carro da vítima foi liberado a um familiar.\nA Secretaria de Segurança Pública informou que o corpo de Antonio foi levado para o IML de Paraíso, onde passou por exame de necropsia e foi liberado aos familiares.\nO caso foi registrado na 8ª Central de Atendimento da Polícia Civil em Pedro Afonso e será investigado pela Polícia Civil.