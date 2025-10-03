Um idoso, de 71 anos, morreu após ser atingido por um caminhão em Aparecida do Rio Negro, região central do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele teria descido do próprio carro após uma batida traseira, envolvendo outro veículo, e acabou sendo atropelado.\nO acidente aconteceu em um trecho da BR-010, por volta das 18h50 desta quinta-feira (2). A vítima foi identificada como João Vargas da Cunha, conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP).\nDe acordo com a PRF, João Vagas teria se envolvido em um acidente com outro carro. Ele desceu para verificar os danos e foi atropelado.\nAmigos e parentes lamentam morte de segurança de artistas: 'Sua memória permanecerá viva'\nHomem é decapitado e queimado por causa de proposta amorosa a mulher comprometida, afirma polícia\nO idoso não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal de Palmas (IML), onde passou por exames de necropsia e aguarda a liberação para os familiares.