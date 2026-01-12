Nivaldo Ruiz com a bisneta Heloísa pouco antes de descer do carro e ser atacado pelo cão (Arquivo pessoal/Lorena Ruiz)\nO aposentado Nivaldo Ruiz, de 83 anos, recebeu alta hospitalar depois de 18 dias internado em um hospital particular, em Palmas, conforme relato da família. Ele foi atacado por um pitbull na porta de casa e perdeu parte de dois dedos, além de sofrer uma fratura exposta em um dos braços.\nNo domingo [dia 11 de janeiro], ele recebeu alta. Está em casa, porém todo sábado irá fazer um novo procedimento, que é a troca do vácuo, o que ele está usando agora. Ele está bem, com pouca dor, mas feliz por estar em casa e com medo por conta do animal”, contou Lorena Ruiz, neta da vítima.\nO ataque aconteceu no dia 25 de dezembro de 2025, na quadra 606 Sul, quando Nivaldo descia de um veículo. Ele e a família tinham acabado de chegar em casa, após uma comemoração de Natal.