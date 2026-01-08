Nivaldo Ruiz com a bisneta Heloísa pouco antes de descer do carro e ser atacado pelo cão (Arquivo pessoal/Lorena Ruiz)\nO idoso Nivaldo Ruiz, de 83 anos, passou pela quarta cirurgia e recebeu a instalação de um curativo a vácuo, que deve auxiliar no processo de cicatrização dos ferimentos causados pelo ataque de um pitbull, ocorrido no dia 25 de dezembro do ano passado, na região sul de Palmas. Ele continua internado, sem previsão de alta hospitalar e deve passar por nova cirurgia esta semana.\nSegundo a neta, Lorena Ruiz, de 33 anos, o curativo integra uma terapia necessária antes da realização de um enxerto de pele. Nivaldo perdeu parte de dois dedos e sofreu fratura exposta em um dos braços durante o ataque. O procedimento, segundo a família, busca reduzir o risco de infecção e evitar uma possível amputação.