-VÍDEO: Idosa implora (1.3416929)\nUm vídeo que repercutiu nas redes sociais mostra uma idosa de 78 anos ajoelhada diante de máquinas que seriam utilizadas em uma área de sua propriedade rural, no município de Catalão, durante as obras de duplicação da GO-330. A mulher foi identificada como Maria da Paz e a cena ocorreu no último dia 29, em uma área entre Catalão e Goiandira.\nEm nota enviada ao POPULAR, a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) afirmou que o cumprimento da ordem judicial ocorreu após o depósito da indenização de R$ 550 mil definida no processo e negou que tenha havido invasão ou desapropração da fazenda.\nAtaque a tiros mata mulher de 21 anos em Dianópolis; três são presos e adolescente é apreendido\nTrechos da BR-010 concentram acidentes com vítimas fatais neste fim de semana