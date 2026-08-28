Uma mulher de 67 anos, identificada pela Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO) como Judith Alves de Sousa, morreu no início da tarde desta sexta-feira (28) após ser atropelada por um carro no setor Jardim Aureny III, região sul de Palmas. O caso aconteceu por volta das 12h.\nSegundo informações da SSP, a idosa foi socorrida ainda com sinais vitais e transportada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sul. Na unidade de saúde, contudo, a equipe médica constatou o óbito em decorrência das lesões.\nO condutor do veículo envolvido permaneceu no local da ocorrência, colaborou no resgate da vítima e, posteriormente, compareceu à 2ª Central de Atendimento da Polícia Civil (2ª CAPC). Após prestar depoimento, ele foi liberado e responderá aos atos em liberdade.\nFilho de casal que morreu em acidente no TO não resiste após 16 dias na UTI