A idosa Rosilene Coutinho dos Santos, de 67 anos, morreu após ser atingida por um motociclista neste sábado (11), em São Sebastião, região norte do Tocantins.\nSegundo a Polícia Militar, testemunhas informaram que o motociclista fazia manobras conhecidas como “grau” quando a mulher teria entrado na área isolada para o evento. A vítima morreu no local. A polícia informou que o suspeito fugiu do local e, até o momento, não foi identificado.\nSem a identificação do suspeito, o JTo não conseguiu localizar a defesa.\nDocumentário do Tocantins é indicado ao Prêmio Grande Otelo 2026 pela primeira vez\nComo equipes retiraram toneladas de material do Césio-137 de Goiânia\nNas redes sociais, a Prefeitura de São Sebastião lamentou o ocorrido e emitiu nota de pesar. Ao JTo, a prefeitura esclareceu que não se trata de um evento organizado pelo município.