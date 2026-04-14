Uma idosa de 72 anos foi esfaqueada dentro do prédio onde mora em Caldas Novas, na região sul de Goiás. Um vídeo de câmeras de segurança de dentro do apartamento mostra o momento em que a idosa é derrubada no chão e agredida pelo suspeito. Segundo a Polícia Civil, ele confessou o crime e foi preso em flagrante.\nOs nomes do suspeito e da idosa não foram divulgados. Segundo a Polícia Militar, a mulher foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Nossa Senhora Aparecida, em estado grave.\nO crime aconteceu nesta segunda-feira (13). Imagens gravadas por uma câmera de segurança, mostram o momento em que é possível ver momento em que o homem entra na sala, de camisa verde, bermuda e boné, e empurra a idosa no chão. Ao lado, uma criança testemunha o crime.