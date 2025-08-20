Neli Ferreira Maciel, de 67 anos, que estava desaparecida há cinco dias, foi encontrada nesta terça-feira (19). A idosa estava na região de mata próxima ao aeroporto de Palmas. Ela apresentava ferimentos e saúde debilitada.\nKênia Ferreira Maciel de Oliveira Lima, filha de Neli, contou que a mãe tinha ferimentos na região da boca e estava desidratada. Ela foi encontrada por uma amiga que frequenta a mesma igreja após a família organizar equipes para procurarem a idosa. A Polícia Civil também participou das buscas, segundo a filha.\nNeli não era vista desde o dia 15 de agosto e a filha registrou um boletim de desaparecimento da mãe, que sofre de transtorno bipolar e usa medicações. A Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP) informou que a vítima foi levada para fazer exames de saúde.\n"Hoje [terça-feira] pela manhã conseguimos imagens de câmeras que indicavam que ela havia ido sentido a Avenida Teotônio Segurado", explicou Kênia.