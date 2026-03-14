Isabel Gomes, de 112 anos e nove meses, entrou na disputa pelo recorde mundial no Guinness World Records após passar por uma cirurgia no fêmur. Ela é uma das pessoas mais idosas do mundo a se submeter a uma cirurgia ortopédica desse porte.\nIsabel tem chance de superar a britânica Gladys Ada Elizabeth Hooper, detentora do recorde de pessoa mais velha a se submeter a um procedimento ortopédico no quadril.\nMesmo assim, ambas ainda estão atrás da japonesa Chiyo Miyako que, segundo o Guinness World Records, passou por uma amputação na perna esquerda em 8 de maio de 2017, aos 116 anos e seis dias. A idosa japonesa já havia se submetido a um procedimento semelhante na outra perna dois anos antes, quando tinha 114 anos.\nCaso a marca de Isabel seja homologada, ela poderá deter o recorde específico para intervenções ortopédicas de grande porte, como a correção de fratura de fêmur, aos 112 anos e 9 meses.