Uma idosa de 71 anos que conduzia uma moto foi atingida por um carro no setor Pouso Alegre, em Paraíso do Tocantins. Segundo a Polícia Militar, a motociclista não tinha carteira de habilitação. Ela foi socorrida e levada para o hospital.\nO acidente aconteceu nesta terça-feira (19), no cruzamento da Avenida Paraíso com a Rua João de Souza Mota. A motociclista atravessava a via e foi atingida por um carro no cruzamento. Por causa do impacto, ela foi jogada sobre o carro e ficou caída no chão.\nSegundo o Corpo de Bombeiros, a idosa foi encontrada com capacete, verbalizando e apresentava fratura exposta no membro inferior direito. A equipe médica estabilizou a vítima, fez o curativo compressivo no local da fratura e a imobilização do membro.\nEla foi levada para o Hospital Regional de Paraíso com sinais vitais estáveis.