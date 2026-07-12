A identificação das duas vítimas que morreram no acidente entre duas carretas na BR-153, em Colinas do Tocantins, no noroeste do estado, depende de exames periciais realizados no Instituto Médico Legal (IML). Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os corpos tiveram encaminhamento ao órgão devido às condições em que foram encontrados após a batida de frente seguida de incêndio, registrada na manhã deste sábado (11), no km 238 da rodovia.\nCapotamento na BR-153 deixa um morto e um ferido perto de Paraíso do Tocantins\nMotociclista de 22 anos morre em acidente com caminhão na BR-010, em Porto Nacional\nA batida aconteceu por volta de 11h da manhã e mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Corpo de Bombeiros Militar, da Perícia Técnica e do IML. Com o impacto, as duas carretas pegaram fogo e a BR-153 permaneceu totalmente interditada nos dois sentidos até o fim da tarde para o atendimento da ocorrência e os trabalhos periciais.