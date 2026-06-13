O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu 156 vagas para 19 municípios do Tocantins, com salários que variam entre R$ 2.128 e R$ 4.008, além de benefícios. Os interessados já podem se inscrever no processo seletivo temporário destinado à realização do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. As inscrições foram abertas nesta sexta-feira (12).\nAs inscrições seguem até as 23h do dia 1º de julho. A prova está prevista para o dia 27 de setembro. Os interessados devem se inscrever pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), banca organizadora da seleção.\nConfira o horóscopo deste sábado, 13 de junho de 2026\nDa Copa do Mundo aos livros de História: por que a bandeira do Brasil é verde e amarela?\nO resultado final do processo seletivo deve ser divulgado em 18 de dezembro, conforme o cronograma do edital.