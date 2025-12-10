Obras de uma estrada irregular que estava sendo construída entre os municípios de Recursolândia (TO) e Balsas (MA) foram embargadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Segundo o órgão, a ação atende a uma solicitação do Ministério Público Federal (MPF).\nDurante a vistoria, foi constatado que a obra é de iniciativa da Prefeitura Municipal de Recursolândia. O Ibama emitiu três autos de infração, aplicando R$ 1,58 milhão em multas, além de embargar uma área de 18,72 hectares, apreender uma retroescavadeira e suspender a obra.\nO g1 questionou a Prefeitura de Recursolândia sobre a falta de licenciamento da obra, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.\nPneus e chuva: saiba o que observar na hora de pegar a estrada no período chuvoso