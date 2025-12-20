Humildade e bondade são palavras que Keniomar Freitas Machado Filho usou para homenagear o tio Abnael Paes de Mendonça Júnior, de 41 anos. O empresário morreu esfaqueado ao tentar impedir um assalto dentro da própria loja, na região sul de Palmas.\nEle [Abnael Paes] gostava muito de cantar, e nós sempre nos reuníamos para cantar e tocar. Meu tio também gostava muito de café, de comer carne assada e jogar baralho. Ele era muito feliz nas coisas simples, não trabalhava porque tinha que trabalhar, mas porque era tudo aquilo que ele construiu, o seu sonho. Ele tinha prazer no que fazia; a sua humildade e bondade eram inigualáveis.”\nO crime aconteceu na madrugada do dia 17 de dezembro deste ano, na Avenida Tocantins, em Taquaralto. O suspeito foi localizado no setor Santa Bárbara e preso horas após o crime. Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil.